Selon The Sun, plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés par l’international algérien de Brentford, Saïd Benrahma. En effet, le tabloïd rapporte que Leicester, Newcastle et Aston Villa suivraient d’un œil attentif les performances du joueur de 24 ans car cette saison, Benrahma enchaîne les prestations de haut niveau en Championship. Il est considéré par de nombreux analystes comme le meilleur joueur du championnat. Le natif de Aïn Témouchent a inscrit 8 buts et offerts 6 passes décisives en 26 rencontres depuis le début de l’exercice. Aston Villa aurait tout tenté pour récupérer l’ailier dès cet hiver mais sans réussite. Leicester préparerait une offre de 20 millions d’euros pour cet été. À noter que Brentford avait acheté Benrahma pour seulement 3 millions d’euros en provenance de l’OGC Nice.