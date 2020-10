Le mercato estival a fermé ses portes, lundi dernier, mais les clubs anglais peuvent encore renforcer leur effectif. À l'image des clubs de Ligue 1, autorisés à recruter un joker en France, les clubs de Premier League peuvent en faire autant avec les joueurs de Championship (D2) jusqu'au vendredi 16 octobre. West Ham pourrait ainsi en profiter pour boucler le transfert de Saïd Benrahma selon les informations de plusieurs médias outre-Manche. Dixième du classement après quatre matchs, le club londonien possède déjà de solides arguments offensifs avec Michail Antonio et Jarrod Bowen, et reste sur un probant succès à Leicester (3-0) avant la trêve internationale. Auteur d'une campagne 2019-2020 prometteuse avec Brentford, l'ancien joueur de Nice et Châteauroux a beaucoup fait parler de lui depuis son arrivée en Angleterre. Auteur de 17 buts et 9 passes décisives en cham-pionnat, l'international algérien (4 sélections) de 25 ans pourrait faire le grand saut vers l'élite. Après avoir eu des contacts avec Chelsea en juin dernier, le joueur des Fennecs se dirigerait bien vers Londres mais pas chez les Blues. À en croire Sky Sports et le Daily Telegraph, l'ailier gauche se trouverait au coeur d'âpres négociations entre le club de Championship et les Hammers. Après une première offre autour de 20 millions d'euros, l'affaire pourrait rapidement être bouclée pour un peu plus de 30 millions d'euros. Recruté à Nice pour une bouchée de pain en juillet 2018, un départ de Saïd Benrahma permettrait aux Bees (les Abeilles) de réaliser une superbe plus-value. Les Hammers se seraient mis d'accord avec le joueur et ses conseillers sur la proposition d'un contrat de 5 ans. Néanmoins, l'autre prétendant pour l'international algérien, Crystal Palace, ne serait pas en reste et continuerait de négocier pour s'attirer les services du joueur de Brentford. Actuellement, Benrahma se trouve en stage avec l'Equipe nationale algérienne, qui affrontera, demain à 20h, le Mexique en amical. Il avait pris part au premier match amical de cette fenêtre FIFA, lundi dernier, face au Nigeria (1-0).