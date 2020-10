Le milieu offensif algérien de l'ES Tunis, Billel Bensaha, a rejoint le MC Alger à titre de prêt pour une année avec option d'achat, a annoncé, jeudi, le club algérois. Bensaha, 26 ans, est la

7e recrue estivale de la formation algéroise, après l'attaquant Addadi, Saâdou, Salhi, Hadded, Isla et Abdelhafid. En revanche, le MCA a enregistré les départs de l'attaquant Hichem Nekkache et du milieu offensif Walid Derardja vers le MC Oran, outre la rupture à l'amiable du contrat du défenseur Zidane Mebarakou Pour préserver l'ossature de l'équipe, la direction a prolongé le contrat du meneur de jeu Abderrahmane Bourdim, du latéral droit Abderrahmane Hachoud et de l'attaquant Samy Frioui. La direction des Vert et Rouge a, par ailleurs, promu dans l'effectif de l'équipe A quelques joueurs espoirs, dans le but de renforcer l'ossature de la formation mouloudéenne.