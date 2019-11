Plus de peur que de mal pour Ramy Bensebaïni. Sorti après 30 minutes contre le Borussia Dortmund en coupe d’Allemagne en raison d’une blessure musculaire, le défenseur algérien n’a pas été convoqué pour le déplacement du Borussia Monchengladbach sur le terrain du Bayer Leverkusen. Mais bonne nouvelle pour les Fennecs d’Algérie, puisque Bensebaïni n’est pas incertain pour les éliminatoires de la CAN 2021. Il pourrait être appelé par Djamel Belmadi pour les matchs contre la Zambie et le Botswana. A noter que le Borussia Monchengladbach a battu samedi Leverkusen sur le score de 2-1 et est l’actuel leader de la Bundesliga avec 22 points.