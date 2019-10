Malgré son faible temps de jeu en ce début de saison avec Mönchegladbach, Ramy Bensebaïni réussit à faire parler de lui et de ses qualités défensives. Le transfuge du Stade Rennais a remporté le titre du

« sauvetage du mois de septembre » suite au vote des supporters.

Le joueur de 24 ans avait intercepté le ballon des pieds d’un attaquant de Köln avant de sauver la touche par un tacle glissé et par sa malice il gagnait ensuite le six mètres. Une action qui a fait la joie des supporters durant le match. malgré son temps de jeu réduit, son entraîneur avait indiqué, il y a quelques semaines, qu’il comptait sur l’Algérien pour les matchs à venir.