Le défenseur international algérien du Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini a « oublié » qu’il était le tireur désigné pour exécuter le penalty ayant offert la victoire à son équipe contre le Bayern Munich (2-1), en match disputé samedi soir pour le compte de la 14e journée de Bundesliga allemande de football. En effet, le tireur habituel, le Suisse Breel Embolo avait manqué un penalty la semaine dernière contre Fribourg et le staff technique de Mönchengladbach avait décidé de lui retirer cette responsabilité. « On s’était dit que Breel ne tirerait plus les penalties », a raconté en riant Bensebaini au micro de Sky Allemagne après la fin du match, ajoutant que le staff technique avait convenu que ce soit « moi qui tirerais le prochain, sauf que j’ai complètement oublié », a-t-il expliqué, en poursuivant que c’est le gardien remplaçant sur la touche, Tobias Sippel « qui me l’a rappelé ». Le penalty, sifflé à la deuxième minute du temps additionnel, pouvait donner la victoire à Mönchengladbach et Bensebaini a avoué que cette situation lui a mis « une certaine pression au moment de l’exécuter », surtout qu’en face, il y avait le gardien international allemand, Manuel Neuer. « Mais à l’entraînement, je travaille tout le temps les penalties en fin de séance. J’ai fait comme d’habitude, j’ai marqué, et je suis content », a-t-il conclu. Cette victoire laisse le Borussia seul en tête après 14 journées, avec un point d’avance sur Leipzig et désormais sept sur le Bayern Munich, relégué provisoirement à la sixième place. Homme du match face au champion en titre, le natif de Constantine est entré dans l’Histoire de la Bundesliga en tant que le troisième joueur algérien à avoir marqué en

championnat face au club munichois après Abder Ramdane, lors de la saison 1998/1999, avec le Hansa Rostock (défaite 1-6 du Hansa) et Chadli Amri lors de la saison 2006/2007 avec Mayence (défaite 2-5 de Mayence). Un match dans lequel Amri fut buteur et auteur d’une passe décisive pour Markus Feulner pour le second but de son club. Autre particularité sur le but inscrit par Amri, le passeur décisif ne fut autre que... Marco Rose, actuel entraîneur de Bensebaini. Toutes compétitions confondues, Bensebaini est le sixième joueur algérien à marquer face au Bayern en ajoutant les buts de Madjer en 1987 lors de la finale de la Coupe des clubs européens champions remportée par le FC Porto, de Feghouli avec Valence en novembre 2012 (nul 1-1) et Sofiane Hanni avec Anderlecht en novembre 2017 (défaite d’Anderlecht 1-2) tous deux lors de la phase de poules de la Ligue des Champions. Notons que d’autres joueurs algériens ont eu à affronter le Bayern Munich en championnat ou en coupe sans pour autant marquer comme Karim Matmour, Noureddine Daham ou encore Ishak Belfodil.