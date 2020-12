Après plusieurs stages en Algérie, ponctués par des rencontres amicales et des matchs d'application, le sélectionneur de l'Equipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), Saber Bensmaïn, a finalement convoqué 30 joueurs, dont 8 évoluant à l'étranger, en vue du tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF), prévu à Tunis du 15 au 27 décembre en cours. C'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Il est très important de signaler au passage que ce tournoi est d'importance pour les Verts dans la mesure où il est qualificatif à la coupe d'Afrique des nations 2021, prévue en Mauritanie du 14 février au 14 mars prochain.Il est utile de noter que l'apport des joueurs expatriés est d'importance dans la mesure où leur expérience permettra au sélectionneur de bien préparer techniquement et tactiquement son groupe. Le jeune joueur prometteur l'ES Sétif Monsef Bakrar (19 ans),a évoqué les stages des Verts avec les bi-nationaux que la fédération a décidé de convoquer en indiquant que les nouveaux joueurs vont beaucoup nous aider au prochain tournoi UNAF. Je suis confiant, on peut faire de bonnes choses durant le prochain tournoi. Ce sont des joueurs qui ont de très grandes qualités, et avec les matchs qu'on a disputés on a réussi à créer une certaine entente sur le terrain», a expliqué le jeune joueur de l'Entente de Sétif. Bakrar ajoute que: «C'est vrai que cette longue pause nous a un peu pénalisés au début mais heureusement la FAF a fait un bon travail de son côté pour reporter le tournoi au mois prochain, ce qui nous a permis de travailler ensemble et d'avoir une bonne préparation physique, surtout qu'on a effectué beaucoup de stages, dernièrement, et qu'on n'a pas eu beaucoup de repos. On est prêt pour le tournoi.»Par ailleurs, et justement, à cause de la pandémie de coronavirus, et contrairement à ses habitudes, l'UNAF a autorisé les sélections à bénéficier d'un effectif de 30 joueurs, et ce, pour parer à toute éventuelle défection que pourrait engendrer ce virus bien mortel d'ailleurs. Et pour peaufiner la préparation des 30 joueurs retenus, le staff technique a décidé d'un ultime stage pour l'Equipe nationale qu'elle a entamé lundi au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Ce stage s'étalera jusqu'au 12 décembre, soit jusqu'au jour du départ de la sélection pour Tunis. Et justement à propos de ce tournoi de l'UNAF, il est utile de rappeler que, selon le tirage au sort de cette compétition, la sélection nationale des U20 entamera le tournoi de l'UNAF, face à son homologue tunisienne le 15 décembre, au stade Hamadi-Agrebi de Radès (Tunis).Un match qui s'annonce très difficile, car d'abord étant le premier du tournoi et ensuite et surtout car, il sera joué contre le pays organisateur.Par la suite, les juniors algériens affronteront la sélection marocaine le 18 décembre, pour le compte de la deuxième journée, avant d'enchaîner face à la Libye, le 21 du même mois. Les coéquipiers de Merouane Zerrouki (Paradou AC) bénéficieront de deux jours de repos avant de boucler le tournoi face à l'Egypte le 24 décembre. À noter que ce tournoi est prévu aux stades Hamadi-Agrebi et El-Menzah. Il se déroulera sous forme de mini-championnat de cinq journées, au bout desquelles les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie, qui verra la participation de 12 équipes. Enfin à rappeler qu'outre le pays organisateur, trois pays ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous continental. Il s'agit de la Gambie, de l'Ouganda et de la Tanzanie.