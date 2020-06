L'international algérien, Nabil Bentaleb, s'est réjoui d'avoir repris les entraînements, tout en espérant être fin prêt pour la reprise du championnat de Premier League anglaise de football avec Newcastle, après un arrêt de presque trois mois en raison de la pandémie de Covid-19. «C'est bien d'être de retour à St James. Ce fut un peu bizarre, je ne vais pas mentir, mais je me sens bien. Nous avons travaillé très dur et nous espérons que nous serons prêts le jour J», a indiqué Bentaleb dans un entretien au site officiel du club anglais au sujet du retour des Magpies aux entraînements. Au sujet du match d'application programmé par le staff technique, pour être proche des conditions de compétition, le milieu de terrain algérien a expliqué qu'il s'est bien déroulé: «Nous avons joué un match à 11 contre 11 et c'était bien. Nous avons travaillé très dur ces derniers temps et c'est bien d'être de retour à St James Park.» Pour Bentaleb, la distance courue durant les entraînements importe peu, car l'essentiel est la sensation de toucher le ballon et de jouer avec le groupe. «Peu importe combien vous courez à l'entraînement, vous avez besoin de matchs pour avoir une bonne forme physique en compétition, c'est ce que nous avons fait. C'est bon pour les jambes et je pense que tout le monde est heureux», a conclu Nabil Bentaleb, tout en expriment son envie de renouer avec les rencon-tres de Premier League. De retour à l'entraînement collectif depuis le 19 mai, les clubs anglais ont reçu la semaine dernière l'autorisation de disputer des matchs amicaux. La saison 2019-2020 de Premier League reprendra le 17 juin, avec deux matchs en retard, Aston Villa-Sheffield United (18h00 algériennes) et le choc entre Manchester United et Arsenal (20h15). Les 20 clubs de l'élite auront ensuite neuf journées et trois tours de la coupe d'Angleterre à disputer avant le 1er août, date de la finale de la FA Cup qui marquera la fin de la saison.