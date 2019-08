Présent à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi, le président Jean-Michel Aulas a révélé des discussions avec le PSG pour Stanley Nsoki. Mais ce n’est peut-être pas tout. D’après le quotidien allemand Bild, le club rhodanien est aussi à la lutte pour attirer l’international algérien de Schalke, Nabil Bentaleb. Ce dernier aurait été aperçu à l’aéroport de Düsseldorf où l’attendait un vol pour Lyon. Autant dire que le média allemand a immédiatement pensé à l’OL, sans aucun autre indice, ni la moindre information pour confirmer cette étrange tendance. Ce qui est certain pour l’ancien joueur de Tottenham, actuellement en difficulté dans son club, c’est que le Werder Brême aimerait le relancer. Le directeur sportif Frank Baumann a récemment confirmé un intérêt. Une piste a priori plus crédible pour le natif de Lille. Cependant, l’information à de quoi surprendre tant le club lyonnais semble bien fourni au milieu de terrain et l’arrivée d’un élément confirmé comme Bentaleb ne répond pas vraiment à la politique de recrutement de Jean-Michel Aulas. L’entourage du joueur a par ailleurs démenti l’information en précisant que Bentaleb s’est déplacé en France « pour des raisons privées » et non pour négocier un contrat avec un club français. Quoiqu’il en soit le mercato en France fermera son barnum demain. Si l’intérêt est réel, les différentes parties devront accélérer leurs discussions pour boucler l’affaire.