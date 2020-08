Dans un match de préparation vendredi dernier, Schalke 04 a affronté la formation d’Aris Salonique et les Allemands l’ont emporté (1-0). Ce match était l’occasion de voir le milieu international algérien, Nabil Bentaleb. L’ancien de Tottenham a joué pour la première fois avec le maillot bleu, depuis plus d’un an et quatre mois, son dernier match remontant au 12 avril 2019. Le milieu de terrain algérien était aligné en tant que milieu récupérateur avec Benjamin Stambouli, dans une formation en 4-4-2. Le joueur de 26 ans a disputé une mi-temps, avant de laisser sa place à un autre coéquipier.