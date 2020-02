Mis au ban dans son précédent club, Schalke 04, depuis plusieurs mois, Nabil Bentaleb est en train de se relancer avec brio sous le maillot de Newcastle et dans un championnat aussi prestigieux que celui de la Premier League. Depuis qu'il s'est engagé en faveur des Magpies, lors du mercato hivernal, Bentaleb en est à quatre rencontres jouées, toutes en tant que titulaire. Il a cumulé 363 minutes jouées, et c'est autant que lors des 12 mois précédents, si on exclut les matchs livrés avec la réserve de Schalke 04. Et il faut remonter à la période février-mars 2019 pour trouver la trace d'une série aussi longue de titularisations pour notre représentant. Le temps de jeu retrouvé du natif de Lille fait assurément plaisir et ce qui ravit encore plus ses admirateurs c'est le fait qu'il ait replongé avec une telle aisance et sans peine dans les joutes du haut niveau. Bien sûr, un contrecoup n'est pas à exclure lorsqu'on reste éloigné des terrains aussi longtemps, mais en attendant, on ne peut que rester subjugué devant sa capacité à enchaîner les matchs alors qu'il était complètement à court de compétition. Cela reflète, par ricochet, le sérieux et le professionnalisme dont il a fait preuve durant sa longue période d'arrêt. Ce n'était pas gagné d'avance, a fortiori quand le moral n'est pas au mieux. Au-delà des garanties physiques qu'a apportées l'ancien joueur de Tottenham, il y a aussi le rendement qui est séduisant et qui incite le plus grand respect. Certes, il n'a pas encore réussi à se montrer décisif avec sa nouvelle équipe, mais ce n'est pas forcément ce qu'on attend de lui. De par son registre, on l'attend plus dans le domaine des passes et d'ouvertures vers ses coéquipiers. Et sur ce plan-là, il est déjà au top puisqu'il réussit 86% de ses transmissions. En comparaison avec sa dernière saison à Gelsenkirchen, c'est un meilleur taux (80%). Certes, il récupère pour l'instant un peu moins qu'avant (1 fois toutes les 21,35 minutes, contre une fois toutes les 11,78 minutes en Allemagne), mais en terme d'interceptions il est également dans ses standards habituels (1.75/match). Ces chiffres ne disent, par ailleurs, pas tout de l'activité de Bentaleb avec Newcastle. Il y aussi le travail de l'ombre, et tous les kilomètres qu'il abat avec les Magpies, de même que sa propension à dicter le jeu des siens et à donner le tempo. Ce fut, notamment, apparent dimanche lors de la première période face à Arsenal (défaite 0-4). Tout n'était pas fluide, et il n'a pas pu vraiment confirmer au retour des vestiaires, mais pour un élément qui fut stoppé aussi longtemps c'est déjà exceptionnel. Pas étonnant, qu'il parvienne à arracher des compliments à son manager Steve Bruce à chacune de ses sorties ou presque. Après une fin d'aventure en eau de boudin à Schalke 04, force est de constater que Bentaleb a donc parfaitement relancé sa carrière. Il gagnerait à confirmer, mais vu qu'il a déjà accompli le dur en parvenant à rebondir il n'y a aucune raison pour qu'il s'arrête en si bon chemin. à 25 ans, il dispose à la fois du temps, de la fraîcheur et de la motivation nécessaires pour atteindre son niveau optimal et confirmer les espoirs qu'il a suscités à ses débuts. Et ça serait aussi la meilleure façon de renouer le fil de son histoire avec les Verts, avec lesquels il compte 35 capes mais dont la dernière remonte à novembre 2018. Mais, ça c'est une autre paire de manches et s'il y a bien une vertu que Bentaleb a apprise durant sa longue mise à l'écart,,c'est la patience.