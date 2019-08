Indésirable du côté de Schalke, Nabil Bentaleb est assuré qu’il ne continuera pas l’aventure avec son club actuel et doit chercher un autre point de chute. Selon les médias allemands, et comme déjà rapporté par nos soins, c’est le Werder Brême qui est le mieux placé pour pouvoir s’attacher les services du milieu international algérien, les dirigeants du club vont bientôt formuler une offre à leurs homologues de Schalke pour les convaincre de laisser partir le joueur. Les dirigeants des Bleus Royaux vont essayer de vendre Bentaleb contre un bon chèque, lui qui a été recruté en provenance de Tottenham contre la somme de 19 millions d’euros. Le joueur algérien espère trouver une bonne équipe pour la saison prochaine et faire son retour dans les plans de Belmadin qui l’avait écarté aussi bien pour sa blessure que pour sa situation difficile avec son club.