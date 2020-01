Évoqué ces derniers jours, le départ de Nabil Bentaleb de Schalke 04 à Newcastle vient d’être officialisé sous la forme de prêt de six mois, avec option d’achat. Une option non obligatoire de 10 millions d’euros pourra être levée par les Magpies, en cas de bonnes performances, lors de sa période de prêt. Pour Bentaleb, c’est un retour aux sources dans un championnat qui l’a vu se révéler au sein de Tottenham avec 66 matchs joués, toutes compétitions confondues entre 2013 et 2016. Blessé depuis la fin de la saison dernière avec une rechute en début de saison et une opération chrurgicale, Bentaleb n’a pas réussi à revenir au sein du groupe professionnel de Schalke 04, lors de son retour sur les terrains. En marge de son arrivée à Newcastle, Bentaleb a déclaré : «Le projet m’a particulièrement intéressé. Je voulais absolument revenir en Premier League. Le club et l’entraîneur ont su placer leur confiance en moi, ce que j’ai immédiatement vu. Je pense que ce transfert est parfait pour ma carrière.» Le renfort de Bentaleb (25 ans) a été décrit par l’entraîneur, Steeve Bruce, comme un renfort, avec de l’expérience que ce soit en Premier League ou à un haut niveau de compétition, comme en Ligue des champions. «Il va nous ramener de la compétitivité dont nous avons besoin. Le fait qu’il ait déjà joué en Premier League va énormément nous aider, car nous savons qu’il peut immédiatement jouer et connaît le niveau d’exigence qu’un championnat, comme la Premier League, requiert», a déclaré le coach.