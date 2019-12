Samedi, le Real Madrid l’a emporté face à l’Espanyol Barcelone sur le score de 2-0. Cette rencontre a surtout permis à Vincius de retrouver le goût d’une titularisation, lui qui n’avait plus démarré un match depuis le 19 octobre. La cascade de blessures dans le secteur offensif lui a offert la possibilité de convaincre Zinedine Zidane, qui lui préfère régulièrement Rodrygo ou Bale pour accompagner les deux intouchables Benzema et Hazard. Mais la prestation du jeune attaquant brésilien n’a semble-t-il pas plu à Karim Benzema. C’est ce que relate le journal Mundo Deportivo, qui a remarqué plusieurs gestes d’agacement de l’attaquant français envers son coéquipier âgé de 19 ans. Clairement, Benzema regrette l’individualisme forcené de Vinicius. Sur des images captées par «El Golazo», on voit Benzema râler auprès du Brésilien en lui disant «lève la tête !».