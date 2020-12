Encensé par son entraîneur Zinedine Zidane, l'attaquant Karim Benzema (32 ans, 12 matchs et 7 buts en Liga cette saison) a de nouveau porté le Real Madrid contre Eibar (3-1) dimanche en Liga. Avec un but et deux passes décisives, le Français a soigné ses statistiques. Avec désormais un total de 176 buts pour les Merengue en Liga, le natif de Bron est devenu le meilleur buteur tricolore dans un championnat du Top 5 (Liga, Premier League, Bundesliga, Série A et L1), hors Ligue 1. En effet, Benzema fait mieux que son compatriote Thierry Henry, qui a inscrit 175 buts en Premier League avec Arsenal. Un joli record, symbole de la longévité de KB9 au sein de la Maison Blanche, mais aussi d'un talent incommensurable