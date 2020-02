Dimanche, le Real Madrid a renoué avec le succès en se débarrassant d'Osasuna (4-1). Les Merengues comptent provisoirement six points d'avance sur le FC Barcelone au classement de la Liga. Passeur décisif sur le troisième but madrilène marqué par Lucas Vazquez, Karim Benzema s'est offert un nouveau record. L'attaquant français est ainsi devenu le meilleur passeur de l'histoire du Real avec 132 passes décisives. Benzema devance ainsi un certain Cristiano Ronaldo dont le compteur est resté bloqué à 131 unités. Une statistique impressionnante qui fait entrer encore un peu plus l'international français dans l'histoire du Real Madrid.