Il a beau être un exemple de longévité au plus haut niveau et au sein d’un club particulièrement exposé, Karim Benzema sait depuis fort longtemps qu’il ne bénéficiera d’aucun traitement de faveur médiatique en Espagne. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2009, le Tricolore a appris à composer avec les critiques, qui alternent évidemment avec les louanges. Il sait que les encouragements des supporters peuvent rapidement remplacer les sifflets. Son poste et son numéro sont lourds d’histoire au sein de la Maison Blanche, entraînant logiquement de très grandes attentes. Et s’il avait réussi à surnager au-dessus du marasme ambiant au cours de l’exercice écoulé, avec notamment 21 buts inscrits en 36 rencontres de Liga, tout a déjà été oublié en cette entame de saison 2019-2020. Pour preuve, dans la presse locale, on n’a que très peu goûté la prestation de l’ancien Lyonnais à l’occasion du revers de la nuit de samedi à dimanche, face au Bayern Munich (3-1) dans le cadre de l’International Champions Cup. Et qu’importe si c’était la première rencontre de la saison, que la préparation bat son plein, et que le Français n’a disputé que le premier acte du match, au même titre que ceux qui l’ont débuté. Car déjà, on pointe du doigt le manque d’efficacité du Merengue, même si son entente avec Eden Hazard est apparue prometteuse. Karim Benzema a en effet raté deux vraies opportunités durant les 45 premières minutes, dont une à bout portant que tout le monde voyait déjà au fond. « C’était le meilleur de la saison dernière, mais il y a des occasions qu’un 9 de Madrid ne peut pas rater », fait remarquer Marca dans ses colonnes au moment de commenter la prestation du Français. Celui qui l’a remplacé après la pause, Luka Jovic, n’a pas fait mieux, bien au contraire, le Serbe étant même décrit comme « une ombre ». Pour durer au Real, il faut avoir la tête dure et ne pas s’éparpiller lorsque les reproches se font omniprésents. Karim Benzema connaît le refrain.