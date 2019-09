Face au FC Séville (1-0) dimanche en Liga, l’attaquant Karim Benzema (31 ans, 5 matchs et 5 buts en Liga cette saison) a encore porté le Real Madrid. Meilleur buteur du championnat d’Espagne depuis le début de la saison, le Français ne surprend plus son entraîneur Zinédine Zidane. « Je suis bien évidemment heureux de son but. Mais nous savons tous de quoi Karim est capable. Il nous a donné la victoire, mais il faut aussi souligner les efforts des autres joueurs sur le terrain. Tactiquement, nous avons réalisé un bon match. Je suis satisfait pour Karim, mais aussi pour les autres joueurs », a commenté le technicien français en conférence de presse. En Liga, Benzema a ainsi inscrit 50% des buts marqués par le Real. Par ailleurs, et à l’issue du match face au FC Séville, le capitaine de la Maison Blanche Sergio Ramos (33 ans, 5 matchs en Liga cette saison) a été interrogé concernant un possible retour de José Mourinho pour remplacer Zinédine Zidane sur le banc madrilène. « Nous sommes avec Zidane malgré les résultats précédents. Parler d’autres entraîneurs, c’est manquer de respect au nôtre. Nous devons garder les pieds sur terre car nous savons que c’est très long. Ici, si vous avez un jour sans, ça comme déjà à parler de crise. Vous aurez le temps de parler de crise », a lâché l’Espagnol en zone mixte. En tout cas, Zidane peut toujours compter sur le soutien de ses joueurs.