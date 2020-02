Après des aventures à Fenerbahçe et à l’Olympiakos qui n’ont pas été fructueuses, Yassine Benzia, a signé lors du mercato hivernal à Dijon. Si, au départ c’était parti pour un prêt, voilà qu’à l’arrivée, l’international algérien a définitivement signé avec le club dijonnais. Quelques jours après avoir paraphé un bail de 3 ans et demi avec Dijon, il a accordé une interview au média officiel de son nouveau club. Dans cet entretien, il a dévoilé ses motivations à rejoindre le club français plutôt que de signer ailleurs. « Je voulais revenir en France, c’était l’une de mes priorités. J’ai eu des contacts avec d’autres clubs, mais j’ai senti que Dijon me voulait plus. Le coach et le président ont insisté et c’est ce qui a fait pencher la balance », a-t-il déclaré. Si un retour en Ligue 1 était son objectif, Benzia va devoir batailler dur pour y rester, puisque son club n’est pas loin de la zone de relégation.

« Je voulais revenir en Ligue 1. C’est un championnat que je connais bien et où j’ai beaucoup évolué.

L’objectif est le maintien et le club fait que grandir d’année en année. Je viens dans une équipe avec des ambitions moindres, mais j’aime ce challenge », a-t-il conclu.