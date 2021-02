David Linarès, l’entraîneur du Dijon FCO, a fait, une nouvelle fois, le point sur la situation de l’international algérien, Yassine Benzia. « On est en discussions avec le joueur, il y a beaucoup de membres du staff qui sont à l’écoute de son évolution depuis sa blessure qui est quand même un accident dramatique et important », a confié le coach dijonnais en conférence de presse. Pour rappel, Yassine Benzia a retrouvé la compétition, il y a quelques jours, avec la réserve du DFCO. Absent des terrains depuis février 2020, l’Algérien s’était gravement blessé à la main gauche à la suite d’un accident de buggy. David Linarès a enchaîné : « Son ressenti était plutôt bon, c’est encourageant. L’idée est de ne pas faire n’importe quoi. La reprise, la réathlétisation et la compétition sont des choses complètement différentes. Aujourd’hui, il a validé une échéance par rapport au retour de la compétition au niveau de la réserve. Il y a encore du chemin à parcourir. »