Le milieu international algérien de Dijon FCO, Yassine Benzia, victime d’un accident de buggy (véhicule tout-terrain), est toujours hospitalisé et son état est rassurant, selon son club Dijon FCO. « Benzia est assez gravement blessé, mais donne tout de même des nouvelles rassurantes », a indiqué le club. Le milieu défensif algérien « va continuer de recevoir les soins appropriés par le personnel hospitalier », sachant que « son état de santé s’améliore de jour en jour », a ajouté le DFCO, l’assurant de son aide à « retrouver au plus vite les pelouses de Ligue 1 ». Yassine Benzia, qui a rejoint Dijon sous forme de prêt du club grec de l’Olympiacos, a été hospitalisé et opéré de la main gauche, dimanche.