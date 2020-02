Il est arrivé dans les dernières heures du mercato d’hiver, a pris part depuis, à quatre rencontres de Dijon, mais pourrait devoir attendre un certain temps avant d’en disputer d’autres avec le DFCO. Absent du groupe bourguignon pour la réception de Monaco (1-1), ce samedi soir, l’international algérien Yassine Benzia a été touché aux ischio-jambiers à l’entraînement, vendredi. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le milieu offensif. « On a passé une IRM qui a révélé une lésion, a indiqué Stéphane Jobard, l’entraîneur du DFCO. Je me réjouissais du peu de blessés que j’avais en peu de temps et je me suis porté la poisse. » Car Mounir Chouiar est, lui, sorti en tout début de match face à l’ASM. « Ça ressemble à une grosse entorse, je ne suis sûr de rien, a expliqué le technicien. Il a une cheville bien gonflée. Il ne peut pas poser le pied par terre. On va attendre les examens complémentaires pour savoir la nature exacte de la blessure.»