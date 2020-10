Les Egyptiens de Pyramids ont difficilement battu leurs homologues guinéens de Horoya Conakry (2-1) mardi soir à Casablanca pour rejoindre les Marocains de Berkane en finale de la coupe de la CAF. L’équipe égyptienne a attendu le dernier quart d’heure pour ouvrir la marque par Ibrahim Hassan (74’). Les Guinéens n’avaient même pas le temps de réagir que le joueur Abdalla El Said n’ajoute le second but (75’) pour terminer la partie en toute confiance. Et ce n’est qu’à quatre minutes de la fin du match que le joueur Alseny Camara Agogo réduit la marque (86’), mais c’était trop tard. La finale de cette coupe de la CAF sera animée par les Pyramids et la Renaissance de Berkane. La Renaissance de Berkane (RSB) a validé, lundi soir, son billet pour cette finale, à la faveur de sa victoire (2-1) face au Hassania d’Agadir (HUSA) lors d’une demi-finale à élimination directe disputée au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Ainsi, la RSB affrontera le 25 octobre en finale Pyramids d’Egypte au stade Moulay Abdellah au Maroc.