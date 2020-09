Raouf Salim Bernaoui dément les informations selon lesquelles il avait l'intention de présenter un recours auprès des instances algériennes et internationales, après le rejet de sa candidature au poste de président du Comité olympique algérien (COA). «La seule chose que j'ai entreprise, est le recours que j'ai remis au secrétaire-général du COA, comme le permet d'ailleurs le règlement», a-t-il précisé à l'APS, tout en souhaitant à Abderrahmane Hammad, le nouveau président, «beaucoup de réussite dans sa mission, lui qui est un ancien athlète olympique, intègre et compétent». Dans cette même déclaration, Bernaoui a annoncé sa démission du poste de président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), ajoutant avoir chargé son premier vice-président, Hocine Ameziane en l'occurrence, d'assurer l'intérim. Ameziane occupera ce poste, conformément à la réglementation en vigueur, pendant 45 jours, en attendant la tenue d'une assemblée générale élective. «J'ai pris la décision de me retirer de la présidence, par souci de préserver l'intérêt du sport et des sportifs, outre le fait d'avoir été victime d'une campagne visant ma personne», explique-t-il. Et d'ajouter: «Nous avons tenu, ces derniers jours, une réunion du Bureau fédéral où j'ai décidé de me retirer de mon poste au profit d'une autre personne qui sera élue à l'issue d'une assemblée générale élective.» Il ajoute que parmi les raisons qui l'ont poussé à démissionner, il y a l'exclusion de la Fédération d'escrime de l'assemblée générale du COA, après son exclusion du Bureau exécutif de cette instance, au moment où il assurait la responsabilité du secteur des sports. «Chose que je considère comme une humiliation pour ma personne, en ma qualité d'ex-membre de l'assemblée générale du COA et ex-ministre dans le gouvernement algérien. C'est également, pour moi, une atteinte à l'image de la Fédération algérienne d'escrime», dit-il. Pour lui, «cette exclusion est injustifiée, puisque certains membres s'absentaient pour diverses raisons, des réunions du Bureau exécutif et n'ont pas été écartés, ni eux ni leurs Fédérations. Deux poids, deux mesures». «La véritable raison de l'exclusion de la Fédération d'escrime de l'assemblée générale du COA est le fait d'avoir déposé mon dossier de candidature pour la présidence du COA, ce qui n'avait alors pas plu à certaines parties qui voulaient me faire obstacle», conclut Bernaoui.