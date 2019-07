Les dirigeants de l’USM Alger ont rencontré le ministre de la Jeunesse et des sports, Raouf Bernaoui, pour évoquer la situation actuelle du club et le blocage de la vente des actions du groupe Etrhb. Le MJS a indiqué à ses interlocuteurs qu’il fera en sorte de prendre attache avec ses collègues des ministères des Finances et de la Justice. Ce blocage, faut-il le rappeler, est dû au gel des comptes de l’Etrhb, actionnaire majoritaire de la SSPA/USMA, depuis l’incarcération de son patron, Ali Haddad. Le club se trouve, ainsi, à la croisée des chemins, ne parvenant plus à subvenir à ses besoins financiers.