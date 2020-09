«La candidature de l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports et président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Raouf Salim Bernaoui, a été rejetée par les membres du bureau exécutif du COA, conformément à l'ordonnance n°07-01 du 1er mars 2007, relative aux incompatibilités et obligations particulières rattachées à certains emplois et fonctions, qui pourrait constituer un obstacle à sa candidature», a précisé à l'APS, une source du Comité olympique algérien. Il ne reste, donc, que quatre candidats en lice pour la présidence du COA, dont les élections sont prévues le 12 septembre prochain. Il s'agit de Sid Ali Lebib, ex-président du COA et ex-MJS, Abderrahmane Hamad, médaillé de bronze aux JO-2000 de Sydney, Soumia Fergani, ex-députée et première arbitre internationale de football, ainsi que Mabrouk Kerbouaâ, ex-président de la Fédération algérienne de cyclisme. Mais la polémique de la candidature de Bernaoui continue de faire couler beaucoup d'encre, dans la mesure où, selon la réglementation en vigueur, et justement cette ordonnance du 1er mars 2007, ne lui permettent pas de déposer sa candidature. L'article 3 de cette ordonnance «interdit aux agents publics occupant des fonctions supérieures de l'Etat d'exercer, pendant une période de deux années, une activité professionnelle ou de consultation ou détenir des intérêts directs ou indirects auprès d'entreprises ou d'organismes dont ils ont eu à assurer un contrôle ou une surveillance, à conclure un marché ou à émettre un avis en vue de la passation d'un marché, ainsi qu'auprès de toute autre entreprise ou organisme opérant dans le même domaine d'activité». Mieux encore, et même après les 2 années sabbatiques, l'article 4 stipule qu' «à l'expiration de la période de deux ans, l'exercice de toute activité professionnelle ou de consultation ainsi que la détention d'intérêts prévus dans l'article 3 doit, pendant une période de trois années, faire l'objet d'une déclaration écrite de l'intéressé auprès de l'Organe de prévention et de lutte contre la corruption, et, selon le cas, du dernier organisme employeur ou de l'autorité chargée de la Fonction publique, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date du début de l'exercice de l'activité». Mais qu'encourt celui qui n'applique pas une telle loi? La réponse se trouve à l'article 5 de cette même ordonnance, qui stipule: «En cas d'infraction aux dispositions des articles 2, 3, et 4 ci-dessus, le dernier organisme employeur ou l'autorité chargée de la Fonction publique, selon le cas, est tenu de procéder à la saisine des juridictions compétentes.» Quant à l'article 6, il est bien clair sur les sanctions: «Est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100 000 à 300 000 DA toute personne ayant contrevenu aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.» Or, Bernaoui insiste et passe à l'acte en déposant sa candidature. Le comble, c'est que lui-même avait déclaré dans un entretien à une chaîne de télévision privée, lors de la pression exercée sur l'ex-président du COA, Mustapha Berraf, pour qu'il démissionne, et où on estimait que le ministre Bernaoui, à ce moment, lorgnait sur une éventuelle présidence du COA après la fin de sa mission en tant que ministre. Bernaoui avait précisé que la loi ne le permet pas. Quelques mois plus tard, il se contredit et dépose sa candidature. De plus, du temps où il était MJS, Bernaoui n'avait pas démissionné de son poste de président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), remarque-t-on. Il n'y avait qu'un intérimaire qui expédiait les affaires courantes de l'instance fédérale, jusqu'au retour de Bernaoui, après son départ du ministère. En d'autres termes, il n'a pas appliqué l'article 17 du décret relatif aux Fédérations, qui stipule que le Bureau fédéral de la FAE devait constater la vacance de la présidence, puis organiser une AGEx dans les 60 jours, pour élire un nouveau président. Les observateurs estiment que c'était «une manoeuvre» de sa part pour ne point céder le poste de président de la FAE et de déposer sa candidature au poste de président du COA, ce qui a fait que sa candidature a été finalement rejetée. Et ce n'est pas fini, puisque Bernaoui annonce qu'il animera demain une conférence de presse pour se défendre et surtout argumenter la présentation de sa candidature.