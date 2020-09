Le PSG a annoncé, jeudi, la terrible blessure de son latéral gauche Juan Bernat: l'Espagnol souffre d'une rupture isolée des ligaments du genou et devrait être absent pendant au moins 6 mois. Le club va-t-il recruter un joueur à ce poste avant la fin du mercato? Rien n'est moins sûr. Selon le quotidien Le Parisien, le directeur sportif Leonardo n'envisage pas encore cette solution. Le Covid-19 a réduit la marge de manoeuvre du PSG qui possède d'autres priorités (un défenseur central, un milieu et un attaquant). À moins d'une belle opportunité sur le marché, Thomas Tuchel devra donc s'appuyer sur Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker pendant l'absence de Bernat. Pour rappel, le premier a été suspendu six matchs après son expulsion contre l'OM (0-1).