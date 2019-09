«La Comité olympique algérien a outrepassé ses prérogatives en s’immisçant de manière directe dans le travail de certaines Fédérations, notamment en engageant lui-même des athlètes dans les JA-2019, tout en leur promettant des récompenses financières, alors que nous ne sommes pas en club », a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui, mardi soir au CIC d’Alger, à l’occasion de la cérémonie de remise des prix aux médaillés des Jeux continentaux ayant eu lieu à la fin du mois dernier au Maroc.

Et à l’instance présidée par Mustapha Berraf de répliquer à travers un communiqué où elle affirme avoir évité, depuis toujours, des polémiques stériles pouvant influer négativement sur les résultats des différentes délégations sportives, qui représentent l’Algérie dans des compétitions à caractère olympique. Cependant, les dernières déclarations de Bernaoui, ont dicté au COA, « par devoir de déontologie de respect de l’éthique sportive et de l’opinion publique » d’apporter des éclaircissements.

Le COA affirme n’avoir engagé aucun athlète lors des Jeux africains de Rabat de son propre chef. « Le seul recours qui a été adressé au COA et accepté, est celui de l’athlète de Touggourt, Arar Yousra, spécialiste du saut en hauteur, qui estime qu’elle a été écartée de la sélection nationale de manière discriminatoire », a souligné le COA. Ce dernier ajoute qu’en application de la règle 44 de la charte olympique, et après enquête tel que le prévoit l’alinéa 4, « il s’est avéré que cette athlète a parfaitement respecté les critères établis par la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) et par le comité d’organisation des Jeux africains 2019 ». Selon la charte olympique, le COA était, dit-il, en mesure d’accorder une suite favorable au recours de Arar, en lui attribuant l’accréditation pour prendre part aux JA.

« Lorsqu’il s’agit de représenter son pays, on ne parle plus d’argent, mais on motive l’athlète autrement. On lui rappelle entre autres qu’il joue pour la fierté et l’honneur de tout un peuple », a réagi Bernaoui aux promesses de récompenses financières faites par le COA aux athlètes participants au JA-2019. En réponse, ce dernier affirme que ces primes ont été puisés

« sur des fonds privés » dans l’objectif d’encourager les athlètes qui ont hissé le drapeau algérien, en rappelant que « le COA exerce ses missions dans le respect des dispositions de la charte olympique et des lois en vigueur dans notre pays ».

Ce conflit Bernaoui – Berraf rappelle celui de Ould Ali – Berraf, il n’y a pas si longtemps, et la guerre des déclarations entre les deux responsables à l’époque. Allons-nous assister au même scénario ? Wait and see…