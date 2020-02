Le président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf, a démenti avoir salué l'hymne israélien lors du Grand Chelem de Paris de judo, organisé les 8 et 9 février derniers, comme l'avait montré une vidéo diffusée par Numidie News.

Dans une déclaration à TSA, Berraf a indiqué: «Je ne répondrais que par une action en justice pour un montage vidéo. Je trouve que ce n'est pas sérieux, et donc je n'ai rien à dire là-dessus.»

Le président du COA soupçonne des parties de vouloir nuire à sa personne: «Il est clair qu'au sein de la chaîne qui a fait cette diffusion, il y a quelqu'un qui a ses intérêts et qui active pour des personnes malintentionnées envers le Comité olympique algérien. Mais cela ne nous touche ni de près ni de loin, nous faisons notre travail de manière sereine et personnellement je suis à un niveau où je ne répondrais pas à ce genre de bassesse.

Je suis membre du COI (Comité olympique international), président des comités olympiques africains, je ne peux pas me permettre de répondre à ce comportement.»

«J'ai été invité par le président de la Fédération internationale de judo, qui m'a demandé de remettre des médailles. J'ai alors remis des médailles aux filles de -78 kg. J'étais accompagné par la présidente du Comité olympique de Djibouti et par le président adjoint du conseil général de la région.«C'est tout», précise encore Berraf.