«Nous suivons avec beaucoup d’inquiétude les polémiques qui secouent notre institution. De nombreuses décisions ont été prises de manière unilatérale, sans consultations du bureau, piétinant les dispositions légales de la Charte olympique. Nous avons décidé de geler notre activité au sein du Comité olympique et sportif algérien, pour que cessent ces dérapages qui nuisent depuis trop longtemps à notre mouvement sportif et olympique », ont indiqué les 8 membres du COA, ayant décidé de se retirer. Hier, le président de ladite instance, Mustapha Berraf a répliqué par le biais d’un communiqué. « A la lecture d’une information parue dans certains titres de la presse nationale et dans les réseaux sociaux qui porte sur un gel des activités de certains membres du Comité éxécutif du comité olympique et sportif algérien (COA), le Président informe l’opinion sportive qu’à ce jour aucun document n’a été réceptionné en nos bureaux et que le texte en question ne porte aucune signature », indique-on dans ledit document parvenu à notre rédaction. Le COA précise, par ailleurs, que « le gel des activités n’est pas prévu par les statuts et le règlement intérieur du COA, approuvés par la loi algérienne et que seule l’Assemblée générale est compétente pour traiter ce genre de questions ». « Il sera fait, par conséquent, application des dispositions statutaires en rapport avec cette situation », est-il ajouté. Le COA rappelle encore une fois que « des ingérences graves ont été constatées allant à l’encontre des dispositions de la charte olympique et la loi algérienne ». Tout en insistant sur « les nombreuses réalisations et les différents succès remportés par le COA », ce dernier appelle toutes les parties « à faire preuve de sagesse et de responsabilité particulièrement en cette période difficile que traverse la nation ». « Je confirme une nouvelle fois par la présente notre disponibilité à œuvrer en harmonie avec les pouvoirs publics en observant le respect réciproque nécessaire pour la bonne marche des institutions sportives algériennes », conclut le communiqué. Le feuilleton ne vient, désormais, que de commencer.