«Jusque-là, lorsqu’ils commettaient un délit, les athlètes et les différents acteurs qui activent dans le domaine du sport étaient jugés comme tels, c’est-à-dire comme des sportifs. C’est pour cela qu’ils écopaient d’une suspension d’ordre sportif, sans poursuites judiciaires, car cette autorité n’était pas compétente en ce qui les concerne. Mais cela va changer avec les dispositions qui seront prises prochainement, car désormais, ils ne pourront plus y échapper », a soutenu, hier, le président du Comité olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf, lors d’un point de presse, animé à l’Ecole de police Ali Tounsi de Châteauneuf, en marge d’un atelier national sur l’intégrité dans le sport. Le CIO et Interpol oeuvrent en effet à l’élaboration d’un programme conjoint, pour le renforcement des capacités en matière de lutte contre la criminalité dans le domaine du sport, notamment, en ce qui concerne la manipulation des compétitions. Ce programme est destiné à toutes les parties prenantes au sein des services chargés de l’application de la loi, des organisations sportives et des opérateurs et régulateurs de paris sportifs. Un partenariat qui assure le renforcement des capacités, à travers diverses formations et intègre ces parties prenantes au sein d’un réseau mondial de lutte contre la manipulation des compétitions. Dans cette perspective, la DGSN, le COA et Interpol organisent un atelier, hier et aujourd’hui, à l’Ecole de police Ali Tounsi, en présence de plusieurs experts étrangers, venus donner un aperçu global sur la manipulation des compétitions sportives et d’autres menaces pour l’intégrité. Parmi ces experts,

Mme Ingrid Beutler, manager juridique et politique au niveau du CIO, M. Humaid Alameemi, officier de renseignement à Interpol et M. Dieter Braekeveld, officier de formation à Interpol. «Des cadres de différents corps constitués, notamment de la police judiciaire (PJ) et de la Gendarmerie nationale, ainsi que des magistrats assistent à cet atelier, et c’est une bonne chose, car tous sont concernés par ce projet de lutte », s’est réjoui pour sa part Baâziz Laras, directeur adjoint chargé des affaires financières et économiques à la DGSN.