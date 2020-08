L'attaquant de la JSM Skikda, club promu en Ligue 1 professionnelle de football, Réda Betrouni, s'est engagé avec le NA Hussein-Dey pour un contrat de deux saisons. Betrouni (29 ans) devient ainsi la deuxième recrue estivale du Nasria, après le milieu défensif Hocine El Orfi, également signataire d'un bail de deux ans, lui qui effectue son retour chez les Sang et Or, après un premier passage pendant trois saisons (2016-2019). Par ailleurs, le Nasria est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine. Le nom de l'ancien coach de l'USM Alger, Mounir Zeghdoud revient avec insistance du côté du NAHD, mais également celui de Dziri Billel, actuellement sur le banc du CA Bordj Bou Arréridj, lui qui avait déjà dirigé le Nasria. Relégable avant la suspension de la compétition, le NAHD a été finalement maintenu parmi l'élite, après l'adoption par les mem-bres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF) du choix qui prévoyait de désigner les lauréats et les promus, tout en annulant la relégation, au terme de la consultation écrite initiée par l'instance fédérale, pour donner suite à l'exercice 2019-2020, définitivement suspendu en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19). La période des transferts d'été s'est ouverte officiellement mercredi 5 août et s'étalera jusqu'au 27 octobre. La date de la reprise des entraînements et le coup d'envoi de la saison 2020-2021 n'ont pas encore été fixés.