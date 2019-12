La décision a été prise lundi par le conseil d’administration du MC Alger : l’entraîneur Bernard Casoni est maintenu au poste d’entraîneur au moins jusqu’à la fin de la phase-aller. « Un bilan sera dressé sur le parcours de l’équipe et on décidera ensuite de l’avenir du technicien français et son staff technique », a déclaré le président du CA, Achour Betrouni. Cette décision allume la polémique au sein du Vieux club de la capitale entre ce dernier responsable et le directeur sportif, Foued Sakhri. Les deux hommes ne sont pas en odeur de sainteté depuis un bon moment déjà, que vient cette affaire pour creuser davantage le fossé entre eux. Ceci, étant donné que c’est Sakhri qui avait, dans un premier temps, décidé de limoger Casoni après la défaite face à l’USM Bel Abbès (1-3) avant de prendre attache, ensuite, avec l’Espagnol, Miguel Angel Vicario, qui se trouve déjà à Alger pour négocier. Selon certaines sources, Betrouni va s’attaquer à une autre cible, celle du coordinateur, Lamine Kebir. Ceci, étant donné que c’est ce dernier qui serait derrière le contact entre Sakhri et Vicario, sachant que Kebir était le premier adjoint de l’Espagnol lorsqu’il dirigeait le CS Constantine. Désormais dos au mur, le club est dans l’obligation de réagir dès la prochaine sortie contre les Irakiens d’Al-Quwa Al-Jawiya le 16 décembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida, en 8es de finale retour. Lors de la première manche disputée à Erbil, les deux équipes s’étaient neutralisées (0-0). Dans le cas d’une qualification, Le MCA recevra le Raja Casablanca (Maroc) en quarts de finale aller, le samedi 4 janvier prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h). La seconde manche est fixée quant à elle au dimanche 9 février au Complexe Mohamed-V de Casablanca (20h).