Ces décisions interviennent deux jours après la première défaite de la saison, concédée vendredi en déplacement face au MC Alger (0-1), en mise à jour à jour du calendrier. Le conseil d'administration du CS Constantine, réuni dimanche, a accepté la démission du directeur sportif, Nacereddine Medjoudj, tout en décidant de renforcer la direction technique de l'équipe, a indiqué le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dans un communiqué. «Le conseil d'administration de la SSPA a accepté la démission du directeur sportif Nacereddine Medjoudj. Le club le remercie pour les efforts fournis pendant l'accomplissement de sa mission. Il a été décidé également de renforcer la direction et le service technique dans les prochains jours par des figures sportives constantinoises connues dans le milieu footballistique», a indiqué le CSC sur Facebook. Aux dernières nouvelles, c'est Yacine Bezzaz, ancien international du CSC, qui devrait remplacer Medjoudj. Tout a été conclu entre le concerné et les responsables du club et l'officialisation de cette arrivée devrait avoir lieu dans les toutes prochaines heures. Ces décisions interviennent deux jours après la première défaite de la saison, concédée vendredi en déplacement face au MC Alger (0-1), en match comptant pour la mise à jour du calendrier de la Ligue 1. Dirigé sur le banc par le revenant Abdelkader Amrani, le CSC pointe à la 12e place au classement avec 6 points et un match en moins, à disputer en déplacement face au CR Belouizdad, comptant pour la mise à jour de la 6e journée de championnat.