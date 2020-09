L'entraîneur en chef de la sélection algérienne de basket-ball, Bilal Faid, a tiré la sonnette d'alarme sur le retard que prend la préparation du Cinq national en prévision des éliminatoires pour l'AfroBasket-2021, prévus fin novembre. «Nous avions prévu un stage de 10 jours (7 au 16 septembre) à Alger, axé principalement sur la préparation physique vu que les joueurs sont à l'arrêt depuis le mois de mars. Nous avons passé les tests sérologiques et nous attendons depuis d'être convoqués au Centre de Souidania (Alger) pour passer les tests PCR», a déclaré Faid à l'APS. L'ensemble des activités sportives en Algérie est suspendu depuis le 16 mars dernier, en raison de la pandémie de Covid-19. Le sélectionneur national s'est inquiet d'autant plus que les futurs adversaires de l'Algérie, à savoir, le Mali, le Rwanda et le Nigeria, «ont déjà repris la compétition au niveau national».

«Nous accusons un retard conséquent dans la préparation pour le premier tournoi de qualification prévu fin novembre, dont la FIBA-Afrique a maintenu les dates du 27 au 29 novembre. Il est vraiment nécessaire de regrouper les joueurs et entamer la préparation dans les plus brefs délais pour espérer décrocher une qualification à la phase finale de l'Afrobasket-2021», a-t-il ajouté. Le président de la Fédération algérienne de basket-ball, Rabah Bouarifi, avait souhaité, en août dernier, que la FIBA Afrique revoit le calendrier et décale le tournoi prévu au Mali à 2021, à cause de la longue période d'inactivité causée par la pandémie. En cas de qualification, l'Equipe nationale algérienne jouera un dernier tournoi qualificatif en février 2021, avant la phase finale de l'AfroBasket, prévue à Kigali (Rwanda) du 24 août au 5 septembre.