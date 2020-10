Présent en conférence de presse, le coach de West Bromwich, Slaven Bilic, a annoncé que l'international algérien, Islam Slimani, était bien dans le viseur de son club, durant ce mercato d'été. «Les rumeurs sont vraies, ce sont deux joueurs (Karlan Grant et Islam Slimani, Ndlr), qui figurent sur notre liste. Des joueurs de très bonne qualité bien sûr», a affirmé le technicien croate. Il a ajouté: «Nous essayons d'avoir un renfort ou deux, mais nous aurons au moins un attaquant. Nous sommes totalement concentrés sur le secteur offensif et je m'attends à ce qu'un transfert se produise.» Et de conclure: «Nous en avons besoin. Ce sera crucial pour nous. Nous avons de bons attaquants, mais nous devons nous améliorer dans ce domaine. Il est crucial que nous ayons un joueur de qualité qui va nous donner quelque chose que nous n'avons pas pour le moment», a conclu le coach de West Bromwich