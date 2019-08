Le Grand Prix de Hongrie a été synonyme de fin de première partie de saison en Formule 1. Une première moitié d’exercice qui a apporté quelques enseignements. Les Mercedes et Lewis Hamilton semblent une nouvelle fois au-dessus du lot. Sebastian Vettel, au volant de sa Ferrari, ne pointe qu’à la quatrième place du classement des pilotes à près de 100 points de Lewis Hamilton. Pour le titre de champion du monde cette année, cela paraît compliqué pour Vettel à entendre Mattia Binotto. Pour le directeur sportif de la Scuderria Ferrari, il sera compliqué pour Vettel d’atteindre ses objectifs, à savoir obtenir un cinquième titre de champion du monde après ceux obtenus entre 2010 et 2013 : « Je pense que son objectif, qui est de devenir champion avec Ferrari, n’a pas changé. Bien sûr, la première partie de la saison a été frustrante en ce sens, car il aura du mal à le réussir en 2019. Mais c’est un objectif fort, et il sait ce qu’il veut », a déclaré Mattia Binotto dans une interview accordée à Autosport et relayée par TuttoSport.