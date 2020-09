Fraîchement racheté par le riche homme d’affaires, Gérard Lopez, le club portugais de Boavista lance les grandes manœuvres de son mercato estival. Pour l’investisseur hispano-luxembourgeois, les ambitions sont claires, faire de Boavista l’un des plus grands clubs au Portugal. C’est dans cette perspective que les dirigeants de Boavista auraient établi une liste de grands joueurs et s’apprêtent à réaliser de gros transferts pour ce mercato estival. Parmi les joueurs ciblés par le club portugais, on retrouve le nom de l’Algérien Sofiane Feghouli, rapporte la presse portugaise. A en croire cette dernière, le salaire du joueur ne serait pas un souci pour le nouveau propriétaire du club et serait prêt à répondre favorablement aux exigences du Fennec. Feghouli a récemment accepté de revoir ses rémunérations à la baisse afin de prolonger l’aventure avec Galatasaray.