La sélection tanzanienne quitte la compétition continentale avec un zéro pointé. Elle a enregistré trois défaites en autant de rencontres. Revenant sur le dernier match face à l’Algérie, perdu (0-3), le sélectionneur nigérian des Tifa stars, Emmanuel Amunike dira : « Le match était très disputé de part et d’autre. Nous avons bien entamé la rencontre, mais avec des soucis sur le plan défensif. L’Algérie est redevenue très forte. Nous avons commis des erreurs, ce qui a permis aux Algériens de nous surprendre à trois reprises. » et d’ajouter : « En seconde période, j’ai fait des changements pour exercer un pressing sur l’adversaire, mais nous avons manqué de chance. Je félicite l’Algérie à qui je lui souhaite bonne chance dans la suite du parcours. » Amunike reconnaît que son équipe manque d’expérience, « ce qui explique notre parcours négatif dans cette compétition. »

« C’était notre dernier match ici en Egypte. Nous devons tirer les enseignements pour pouvoir progresser. Au risque de me répéter, participer à cette CAN-2019 constitue pour nous un exploit », a-t-il conclu.