C’est le milieu de terrain Hamza Ounas qui a montré la voie à ses coéquipiers, en ouvrant le score sur penalty à la 3’, avant de revenir à la charge au tout début de la seconde période pour s’offrir le doublé (46’). Dans la foulée, Sahbi a ajouté un troisième but pour le DRBT (58) avant que Remache ne réduise la marque pour l’ASK, sur penalty à la 74’. Mais la fin du match a été catastrophique pour le nouveau promu, ayant concédé trois nouveaux buts en l’espace de seulement cinq minutes, à commencer par celui de Benyettou (87’), puis Kabari (90’+1), et enfin Farhi (90’+2). Une éclatante victoire qui propulse les Bleu et Blanc à la 5e place, avec six points, soit à trois longueurs des deux actuels co-leaders, l’O Médéa et le RC Arbaâ.

De son côté, l’ASMO a ramené une précieuse victoire de son déplacement à Béjaïa, où il a défait la JSMB dans son antre de l’Unité maghrébine, grâce à un but de Hitala (33’).

De son côté, et malgré l’avantage du terrain, le MCE Eulma continue à broyer du noir, puisqu’il a concédé son troisième nul en autant de matchs depuis l’entame de la saison. Cette fois, c’était contre la JSM Skikda, qui d’ailleurs était la première à trouver le chemin des filets, par Boutiba (27’) avant que Aït Abdelmalek ne remette les pendules à l’heure à la 42’. A Tlemcen, l’A Boussaâda a commencé par tenir bon devant le WAT local, mais il a fini par céder à la 57’ devant Bourahla, auteur de l’unique but qui permet aux Zianides de rester sur la troisième marche du podium, en ex aequo avec le RC Relizane, qui, un peu plus tôt dans l’après-midi, avait dominé l’USM El Harrach (3-1), grâce aux expérimentés Foued Allag, Mohamed Amine Aoued et Mohamed Seguer. Kherroubi a inscrit le seul but harrachi.

Une bien mauvaise affaire pour les Algérois, qui enregistrent leur troisième défaite en autant de matchs et restent lanterne rouge en compagnie de l’USM Annaba, qui elle aussi n’a pas engrangé le moindre point depuis l’entame de la saison. Les Annabis se sont fait battre une nouvelle fois au cours de cette journée par le RC Arbaâ, qui conserve ainsi sa première place au classement général, ex aequo avec l’O Médéa, qui, lui, a dominé le MO Béjaïa (1-0).

Le but du RCA a été inscrit par Saïdani alors que celui de l’OM a été l’œuvre d’El Ghomari. Enfin, le nouveau promu, l’OM Arzew, a conservé son invincibilité après trois journées, mais s’est contenté d’un nouveau nul contre le MC Saïda (0-0).