L’Equipe nationale de football s’est imposée dimanche dernier face à son homologue malienne 3-2, en match amical disputé à huis clos au stade Hamad Bin-Jassim à Doha, dans le cadre de sa préparation de la coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte prévue du 21 du mois en cours au 19 juillet prochain. Etant programmé à huis clos, il est donc difficile de commenter l’évolution de nos joueurs dans ce match. On se contentera donc des bribes d’informations parvenues du côté du stade de Doha par quelques collègues, autorisés finalement par le sélectionneur Belmadi à assister à la rencontre. Il y a d’abord et comme toujours ce choix du « onze » de Belmadi qui comporte régulièrement des surprises.

Delort aux anges !

Cette fois-ci, c’est Riad Mahrez qui se retrouve sur le banc tout comme Bensebaïni, au moment où Abeid est préféré à Guedioura et le nouveau capitaine des Verts, Brahimi. Sur le terrain, les Maliens ont ouvert le score sur penalty (20e). L’Algérie a remis les pendules à l’heure peu avant la mi-temps grâce au goleador Bounedjah (40e). Bounedjah est à son 5ème but en 5 matchs avec les Verts. Slimani pourrait donc bien se mordre les doigts. Sa place à la pointe des Verts est bel et bien remise en cause.Belaili est toujours ce bon joueur «distributeur» clairvoyant.En seconde période, les «Aigles» ont repris l’avantage (65e). Et il se trouve que c’est ce «diable» de Belaili qui a égalisé, bien que sur penalty (75e), avant que le nouvel attaquant Andy Delort n’inscrive le but de la victoire à la 81e minute, sur une passe décisive de Mahrez, pour sa première apparition sous le maillot national.

Avec seulement 4 jours de présence avec les Verts, Delort a eu l’opportunité d’offrir une « victoire » bonne pour le moral des joueurs à une semaine environ de son entrée en lice dans cette CAN face au Kenya.En fin de partie, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi estime que « Le Mali est un bon test avant d’entamer la CAN ». Belmadi n’a pas raté l’occasion pour encenser le nouveau venu chez les Verts, Delort. «Lorsqu’on a incorporé Delort on a changée de tactique pour appliquer le 4-4-2, précise Belmadi avant d’ajouter que c’est un système qui sied bien à Delort. C’est un joueur qui nous fait beaucoup de bien. Et ce qui lui arrive est fantastique», a conclu le sélectionneur des Verts. Delort, lui, ne cache pas sa joie en indiquant que «ce que je vis est extraordinaire. Je viens de marquer mon premier but avec mon pays et c’est le but de la victoire. Ça me touche profondément.

Petites pensées

Et j’ai eu une pensée pour ma maman, mon papa, mes grands-parents et toute la famille», tient à préciser l’attaquant du club français MHSC.Convoqué en dernière minute pour remplacer Haris Belkebla, exclu de la sélection pour avoir exhibé son postérieur sur Internet, l’attaquant de Montpellier a dont bien marqué sa présence dans son premier match avec les verts.

C’est donc de bon augure pour cet attaquant de 27 ans qui a obtenu sa naturalisation algérienne au cours du mois de mai. Ainsi donc et pour ce dernier test amical, cette victoire est très bonne pour le moral des joueurs qui poursuivront leur stage à Doha jusqu’au 18 du mois en cours où ils rallieront mardi Le Caire à bord d’un vol spécial de la compagnie nationale. A la CAN-2019, l’Algérie affrontera dans le groupe C, basé au Caire, le Kenya (23 juin), le Sénégal (27 juin) et la Tanzanie (1er juillet). D’ailleurs, le Sénégal et la Tanzanie, adversaires de l’Algérie dans ce groupe C en compagnie du Kenya, ont également disputé leur ultime test préparatoire avant le tournoi. Le Sénégal a dominé le Nigeria (1-0) alors que la Tanzanie a fait match nul face au Zimbabwe (1-1).