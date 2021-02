Dans un entretien accordé au magazine France-Football de mardi, Sven Botman y évoque sa progression depuis ses débuts à Heerenveen. Auteur d'une belle saison sous les couleurs lilloises qu'il a endossées l'été dernier, le défenseur néerlandais qui est convoité par Liverpool ne se prend pas la tête pour le moment: «Personnellement, je n'essaie jamais de prédire le futur. Je laisse ça aux gens. Moi, je me dis juste qu'on verra bien ce qui va se passer. Mais oui, je sais que personne ne s'attendait à ce que ça se passe comme ça. Ni en Eredivisie, ni en Ligue 1» explique le joueur lillois. Relancé sur un éventuel départ en fin de saison, Sven Botman botte en touche: «Je le répète, je ne suis pas du genre à me projeter plus que cela. Mais pour être tout à fait honnête, je crois toujours en moi, mais de là à jouer toutes les minutes et que ça se passe aussi bien...Je pense en tout cas que ça me résume assez bien. Je crois en moi, mais pas de là à m'imaginer les plus grandes choses non plus. C'est un équilibre»,‘ ajoute-t-il.