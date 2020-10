L'US Biskra a trouvé un accord avec l'entraîneur suisso-tunisien Moez Bouakaz pour diriger la barre technique de l'équipe des Ziban lors de la saison 2020-2021, a annoncé dimanche le club de Ligue 1 algérienne de football. «L'entraîneur Moez Bouakaz dirigera officiellement l'USB, après que la direction du club, dirigée par le président Benaïssa, a trouvé un accord final avec lui», a écrit la cellule de communication de l'USB sur les réseaux sociaux. Selon la même source, la direction du club «a entamé les démarches administratives pour sa venue en Algérie et entamer par la suite ses fonctions durant les prochains jours». Bouakaz sera assisté de l'ancien international algérien Moulay Haddou, qui était présent durant la séance d'entraînement de dimanche, après avoir effectué les tests de dépistage du Covid-19. Le technicien suisso-tunisien de 54 ans a roulé sa bosse dans plusieurs clubs algériens, à commencer par l'ES Sétif en 2007, avant de coacher l'USM Bel Abbès, le RC Relizane, le MC Oran, la JS Saoura, la JSM Béjaïa à plusieurs reprises et enfin le CA Bordj Bou Arréridj. A noter que le coup d'envoi de la nouvelle saison 2020-2021 sera donné le 28 novembre prochain, soit après 8 mois et demi de l'arrêt des compétitions mi-mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19.