L’entraîneur Mouaz Bouakkaz débutera demain sa nouvelle mission à la tête de la barre technique de l’USM Bel Abbès, pensionnaire de la Ligue 1 de football, a-t-on appris jeudi auprès de son premier assistant Moulay Haddou.

Le technicien suisso-tunisien avait signé son contrat avec la formation de la Mekerra depuis un peu plus de deux semaines, mais il n’a pu prendre ses nouvelles fonctions à cause de conflits internes au sein du club. « Tout est rentré dans l’ordre. Le directeur général, Abbès Morsli, nous a relancés pour nous confier la barre technique de son équipe et nous avons convenu de débuter le travail dimanche prochain », a déclaré Haddou à l’APS. L’USMBA, qui traverse une crise multidimensionnelle, est sans entraîneur depuis la première journée du cham-pionnat de Ligue 1, soit depuis le départ de Lyamine Boughrara. Cette situation a valu aux Vert et Rouge un parcours décevant après 13 journées, puisqu’ils occupent la 17e place (4e relégable) avec 10 points. L’absence sur le banc d’un entraîneur en chef a également coûté à la direction du club des amendes à répétition de la part de la Ligue de football professionnel, en vertu des règlements de la direction technique nationale, rappelle-t-on.

L’équipe a rendu visite, hier, au NA Hussein Dey, dans le cadre de la 14e journée. Elle a été coachée pour l’occasion par le préparateur physique Hameg après le retrait, depuis plus d’une semaine, de

l’entraîneur adjoint, Hachemi Benkhedda.