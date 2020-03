Le technicien Fouad Bouali a donné son accord pour diriger la barre technique du NA Hussein Dey, pensionnaire de Ligue 1, en remplacement d'Azzedine Aït Djoudi, démissionnaire. «J'ai donné mon accord de principe, c'est en bonne voie. Je dois me réunir d'abord avec les joueurs avant de trancher», a indiqué Bouali, dont la mission sera de sauver le Nasria de la relégation. Bouali (60 ans) devrait être le quatrième entraîneur du NAHD depuis le début de la saison, après Rezki Remane, Lakhdar Adjali, et Azzedine Aït Djoudi. Une instabilité criarde au niveau du staff technique, qui s'est répercutée négativement sur les résultats de l'équipe, premier relégable (15e, 19 pts). Le natif de Tlemcen, passé notamment par la JS Saoura et le MC Alger, aura du pain sur la planche pour éviter au club algérois la relégation, même si le NAHD a renoué avec la victoire lors de la précédente journée, disputée le week-end dernier, en battant à domicile le CS Constantine (1-0). Alors que le NAHD avait besoin de ses meilleurs atouts pour réaliser l'objectif du maintien, la direction a préféré vider l'effectif de ses meilleurs joueur lors du mercato d'hiver, cédant pas moins de quatre éléments clés, notamment à des clubs tunisiens. Lors de la 22e journée prévue samedi prochain, le NAHD effectuera un périlleux déplacement à Aïn M'lila pour affronter l'ASAM, dans ce qui sera le match de la confirmation pour les Sang et Or.