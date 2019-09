L’entraineur Rachid Bouarrata se trouve actuellement à Sidi Bel Abbès pour éventuellement prendre les commandes de l’USM Bel Abbès, lancterne rouge du championnat de Ligue 1 « Les négociations avec Bouarrata sont bien avancées et tout devrait être conclu dans les prochaines heures », a déclaré à l’APS, Kaddour Benayad, le DG de la SSPA de la formation de la Mekerra. Bouarrata est pressenti, ainsi, pour succéder à Younes Ifticene qui a démissionné de son poste après seulement le premier match du championnat. Le technicien constantinois devrait être le troisième coach à driver les Vert et Rouge depuis l’intersaison après Ahmed Slimani et Ifticene.