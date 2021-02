Les athlètes Hicham Bouchicha du Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales militaires (CREPESM) et Riham Sennani de la Protection civile (PC Alger) ont remporté le 14e Challenge national de cross d'Alger (seniors) Abdou-Seghouani, organisé samedi sur le terrain de golf de Dély Ibrahim. Six catégories d'âge (U18 garçons et filles, U20 garçons et filles, seniors messieurs et dames) ont été au programme de cette 14e édition du Challenge national d'Alger, dédiée à la mémoire du regretté Abderazak Seghouani dit Abdou, journaliste sportif spécialisé en athlétisme et sports de montagne, décédé à 59 ans d'une crise cardiaque, en juillet 2018. Le Challenge d'Alger de cross-country a été rebaptisé en son nom, sur une initiative de la Ligue algéroise d'athlétisme. C'est ainsi que la première édition de ce challenge, sous sa nouvelle appellation, a eu lieu le 19 janvier 2019. Dans la catégorie des seniors messieurs disputée sur 8 km, Hicham Bouchicha (CREPESM) a dominé la course devant ses coéquipiers Ali Guerine et Nassim Drifel. De son côté, Riham Sennani s'est distinguée chez les seniors dames (sur une distance de 5 km) avec ses coéquipières de la PC Alger, qui ont dominé le podium. Chez les U18 garçons (5 km), la première place est revenue à Oussama Abed (A. Bouira), tandis que Nour Meriem Gueman (GSD Djelfa) s'est distinguée chez les filles (3,5 km). Le tableau des U20 garçons (6 km) a été remporté par Yazid Dalla (CROM Chlef), au moment où Ghania Rezzik (SDM Chlef) a dominé la course chez la gent féminine (5 km). Présent sur les lieux de la compétition, le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), Abdelkrim Sadou, n'a pas caché sa satisfaction suite au retour de la compétition après plus de 10 mois d'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19. Au total, 373 athlètes représentant 48 clubs de 15 wilayas ont pris part au Challenge national de cross-country Abdou-Seghouani, organisé par la Ligue d'Alger en collaboration avec la FAA.