Titulaires dimanche en coupe de France, Hichem Boudaoui et Adam Ounas ont marqué les deux seuls buts de la rencontre, qui qualifient l’OGC Nice face à Fréjus, pour les 16es de finale. Boudaoui a été aligné en tant que milieu relayeur, mais comme lors des matchs précédents, il penchait beaucoup vers l’aile droite, en phase offensive. Le joueur de 20 ans a réussi, en deuxième, période à inscrire son deuxième but sous les couleurs de l’OGC Nice, toujours de la tête, lorsqu’il a réussi à couper un centre sur corner au premier poteau et mettre un terme à la vigilance du portier de Fréjus (55’), alors que Boudaoui a laissé sa place à la 75’ minute, sous les applaudissement du public présent, Ounas qui a joué l’intégralité de la rencontre sur le front de l’attaque, a inscrit le second but de la rencontre dans les arrêts de jeu, où, lancé suite à un long ballon aérien, il tente un contrôle aérien du pied gauche avant de foncer vers le gardien et marquer (92’).