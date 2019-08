En s’engageant avec l’OGC Nice, Hicham Boudaoui, deviendra le joueur le plus cher de l’histoire du championnat algérien. Le club français devait payer 4 millions d’euros pour l’international algérien du Paradou AC, un record pour un transfert en provenance d’un club algérien. Quelques années auparavant, Hillel Soudani et Islam Slimani avaient quitté le championnat algérien pour des clubs portugais pour de modiques sommes respectivement de 600 000 euros et 500 000 euros. Boudaoui rejoint une liste étoffée de joueurs du Paradou AC qui ont rejoint l’Europe, à savoir Ramy Bensebaïni, Youcef Attal, Farid El Melali, Zakaria Naïdji, et bientôt Haïthem Loucif.