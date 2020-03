C'est le gros coup du mercato algérien. Hichem Boudaoui quitte le Paradou AC et s'engage avec l'OGC Nice en Ligue 1 française.

Un palier franchi pour le Fennec de 19 ans. Près de 9 mois après sa signature, il est l'une des satisfactions du côté des Aiglons. Etant perfectionniste, le milieu de terrain pense qu'il doit encore progresser. «Quand je suis arrivé à Nice et que je traversais des moments difficiles, le coach Vieira n'a jamais arrêté de m'encourager. Il m'a dit: ‘N'aie pas peur, ton tour viendra!'. Aujourd'hui, je dois encore travailler pour progresser, je sais que je ne suis qu'au début de ma carrière, c'est pour cette raison que je dois m'investir à fond pour réaliser mes objectifs», a-t-il déclaré. Même s'il a connu des débuts difficiles, Boudaoui a su surmonter ses premiers problèmes au haut niveau grâce à son partenaire en sélection Youcef Atal. Si son adaptation a été bien faite, c'est avec l'aide de l'arrière droit des Aiglons qui s'est personnellement investi à en croire ses propos. «Youcef était déjà mon pote à l'Académie (Paradou AC, NDLR). Je restais beaucoup avec lui. Ça se passe bien avec Youcef, on habite ensemble, on est des frères. Si j'étais seul, j'aurais eu du mal à m'adapter, mais avec lui, tout est plus simple.» Il a ajouté: «Avant mon arrivée à Nice, il m'a envoyé un message, il m'a dit: ‘'Viens, ta chambre est prête ‘'», a-t-il révélé. En 13 matchs toutes compétitions confondues avec l'OGC Nice, Hichem Boudaoui a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Des débuts moyens, mais intéressants au haut niveau.